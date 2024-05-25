BMW представила роскошный гран-турер Concept Skytop в кузове тарга

Компания BMW показала роскошный гран-турер Concept Skytop в кузове тарга. Самое престижное в Европе мероприятие, посвящённое классическим автомобилям — Concorso d'Eleganza Villa d'Este на озере Комо — стало местом премьеры BMW Concept Skytop. Под этим именем дебютировала роскошная тарга, которая отдаёт дань уважения классической модели BMW 503 и BMW Z8, которая отмечает своё 25-летие. Но с технической точки зрения это просто BMW M8 Competition в новом кузове. Как и исходная модель, прототип имеет 625-сильный V8 4.4 с 8-ступенчатым автоматом.

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«Открытый двухместный автомобиль напоминает тщательно созданную скульптуру, а его спортивная элегантность дополняет мускулистую осанку», — описывают новый концепт-кар его создатели.

Тарга получила «крылышки» вместо дверных ручек, обзавелась эксклюзивными колёсами, фирменный «акулий нос» дополнен компактной решёткой радиатора с подсветкой, а элегантность силуэта подчёркивает линия, идущая от капота через салон к алюминиевой накладке на задней двери.

BMW акцентировала внимание на оптике — светодиодные блоки, расположенные на фрезерованных алюминиевых держателях, были специально разработаны для Concept Skytop с использованием новейших технологий — заявлено, что это самые тонкие фары на сегодняшний день. Дополняют облик модели лаконичные фонари. Обтянутая кожей дуга безопасности позади кресел сочетается с боковыми «плавниками» на средней стойке и полностью убирающимся задним стеклом.

Две съёмные части крыши, также отделанные кожей, можно хранить в специальном отделении багажника. Цветовая гамма обеспечивает плавный переход от интерьера к экстерьеру, независимо от того, открыта или закрыта крыша. В задней части красновато-коричневый тон крыши перетекает в приглушенный серебристый оттенок с эффектом хромированной окраски кузова. Кожаные сиденья украшены акцентами в стиле броги. Красновато-коричневые поверхности дополнены кристаллическими аппликациями, но в целом интерьер повторяет M8 Competition.