Финансирование ремонта коммунальных сетей хотят остановить

В Пензенской области планируют внести изменения в региональную программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы». Соответствующее постановление правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, общий объем финансирования программы составит 297 млн 5 тыс. рублей. В 2023 году на эти нужды из Фонда развития территорий выделили 96 млн 900 тыс. рублей, в 2024-м сумма возрастет до 130 млн 500 тыс. рублей. В последующие годы объем финансирования уменьшится до 0 рублей.

Из бюджета Пензенской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры в 2023-м направили 40 млн 417 тыс. рублей, в 2024-м на эти нужды заложено 7 млн 894 тыс. рублей. В последующие годы расходы также планируют свести до нуля.

В документе указываются ожидаемые результаты реализации программы. Благодаря модернизации, численность населения, которое будет получать улучшенные коммунальные услуги, возрастет на 23 399 человек.

Протяженность замененных коммунальных сетей увеличится на 52,1 км. Аварийность планируют снизить на 8,9%.

Ранее сообщалось, что в Пензе износ тепловых сетей составляет 80%, им требуется масштабная реконструкция, которая постепенно проводится.

Серьезные проблемы с теплоснабжением испытывает и Кузнецк. У городской ТЭЦ ветхое оборудование, поэтому часты случаи отключения горячей воды. В связи с этим как альтернативу выбрали переход на автономные источники тепла - модульные котельные, которые позволят вывести из эксплуатации изношенные участки магистрали.