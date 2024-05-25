Полностью рассекречен новейший Renault Sandero сборки АвтоВАЗа

В Тольятти впервые со всех ракурсов запечатлели хэтчбек французской марки без камуфляжа. Судя по открытым данным, собственником и страхователем автомобиля является акционерное общество АвтоВАЗ. В Сети есть снимки двух тёмно-красных Sandero Stepway на внутризаводских номерах Lada. Оба в схожих богатых комплектациях с рейлингами, противотуманными фарами и легкосплавными дисками.

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Российская версия нового Sandero Stepway должна была дебютировать летом 2022 года, а собирать пятидверки планировали в Тольятти. После ухода Renault из нашей страны проект свернули. Мировая премьера аналогичной бюджетной модели состоялась в Южной Америке. Однако вариант для России всё-таки существенно отличается по дизайну от бразильского «клона».

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АвтоВАЗ продолжает тестировать немногочисленные предсерийные Renault Sandero Stepway: возможно, машины используются в хозяйственных целях, возможно, на примере хэтчбека проверяют компоненты шасси для соплатформенной Lada Iskra. Официальной информации о технике несостоявшейся модели нет, но скорее всего Sandero Stepway должен был сохранить связку атмосферного двигателя H4M и вариатора Jatco.

Судя по шпионским снимкам, у АвтоВАЗа есть как минимум четыре готовых прототипа Renault Sandero Stepway. Машины особо не прячут, но и сообщать подробности о проекте не спешат. Ближайшей новинкой Lada станет как раз Iskra — дебют состоится через десять дней на Петербургском международном экономическом форуме.