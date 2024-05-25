В КИА объявили о массовом отзыве электромобилей

Корейская компания Kia объявила об отзыве 2209 электромобилей Niro EV 2022 года выпуска, пишет портал carscoops.com.

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В корпорации отметили, что проблема связана с вероятностью перегрева и оплавления высоковольтного предохранительного разъема аккумулятора. Это, пояснили специалисты, может привести к возгоранию или потере мощности во время движения.

Владельцам машин этого типа до завершения ремонтных работ следует воздержаться от зарядки автомобилей в гаражах или других закрытых помещениях, предупредили в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что Hyundai отзовет для ремонта 7349 автомобилей Elantra, 2364 Venue и 3798 Kona 2024 модельного года в связи с тем, что на заводе-изготовителе могли быть установлены неисправные датчики системы рециркуляции выхлопных газов.

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Кроме того, принадлежащая бизнесмену Илону Маску компания Tesla была вынуждена отозвать для ремонта 159 электромобилей из-за того, что рабочие перепутали подушки безопасности, предназначенные для штурвалов и традиционных рулей с круглым ободом.