Новый Range Rover впервые стали выпускать за пределами Британии

Пресс-служба концерна Jaguar Land Rover подтвердила: большие внедорожники локализовали в Индии. Местным покупателям предложат длиннобазные версии Range Rover, а также Range Rover Sport с шестицилиндровыми бензиновыми и дизельными 3,0-литровыми двигателями. Отказ от импорта позволил серьёзно снизить цены: экономия достигает 19 процентов или 67 тысяч долларов!

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С 1970 года внедорожники Range Rover выпускали только в Великобритании, но с мая 2024 года есть исключение. Любопытно, что локализовать в Индии решили не бестселлер марки — Defender, хотя он продаётся почти втрое лучше флагманской модели. Ещё одно нестандартное решение — местная сборка исключительно длиннобазных внедорожников: Range Rover с короткой базой и версии с мотором V8 продолжат поставлять извне.

На первых порах в Индии предложат две комплектации местной сборки: бензиновый 3,0-литровый Range Rover Autobiography LWB за 26 миллионов рупий (313 тысяч долларов) и дизельный 3,0-литровый Range Rover HSE LWB за 23,6 миллиона рупий (284 тысячи долларов). По сравнению с импортными версиями цены снизились на 15-19 процентов. Для сравнения Mercedes-Maybach GLS 600 стоит в Индии 33,5 миллиона рупий (403 тысячи долларов).

Поставки Range Rover индийской сборки уже начались, но Jaguar Land Rover утверждает, что на всех рынках, кроме индийского, продолжат предлагать внедорожники, выпущенные в Великобритании. Купить индийский Range Rover Sport можно будет с 16 августа: стартовая цена — 14 миллионов рупий (169 тысяч долларов) за комплектацию Dynamic SE.