MINI анонсировала новый хэтчбек версии John Cooper Works

В начале 2024 года появился хэтчбек MINI Cooper нового поколения с двигателем внутреннего сгорания. Построен такой хэтчбек на платформе предшественника, хотя и имеет современный дизайн в стиле электромобиля. Теперь стало известно, что именно бензиновый вариант превратится во флагманское «заряженное» исполнение MINI John Cooper Works. А чтобы подчеркнуть статус новинки, её предварительный показ проведут в рамках гоночного марафона «24 часа Нюрбургринга» 2024 года.

© MINI

В честь исторической победы Mini Cooper S на ралли Монте-Карло 1964 года, состоявшейся 60 лет назад, прототип получил эмблему «37», а также красно-белую камуфляжную ливрею в стиле гоночных машин 60-х годов — на красном фоне разбросаны белые силуэты различных автодромов со всего мира.

Официальная презентация нового MINI John Cooper Works состоится осенью 2024 года, а 1-2 июня в Германии два предсерийных хэтчбека выйдут на старт суточного марафона. Частная немецкая команда Bulldog Racing, базирующаяся вблизи «Северной петли», выставит MINI John Cooper Works Pro №317 в зачёте SP 3T, а MINI John Cooper Works №474 с механической коробкой передач поедет в категории VT-2.

© MINI

© MINI

© MINI

© MINI

© MINI

© MINI

© MINI

Машины будут отличаться степенью доработки: если 317 — практически прототип, то 474 — почти серийный хэтчбек. Оба автомобиля получат бензиновый 2,0-литровый бензиновый турбомотор, но пока это все технические детали о новинке. Из очевидного — спортивный аэродинамический обвес, новые диски и усиленные тормоза, а также доработанная подвеска и перенастроенное рулевое управление.