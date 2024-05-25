Polestar сделал особые версии Volvo для Германии

Компания Polestar, которая выросла из придворного тюнинг-ателье Volvo в полноценного автопроизводителя, внезапно в 2024 году решила вспомнить о своих корнях. Специально для немецкого рынка выпущена ограниченная партия седанов Volvo S60 и кроссовера Volvo XC60, которые получили обозначение Polestar Engineered Limited Edition — именно под брендом Polestar Engineered сейчас предлагают доработки для Volvo, ну а Limited Edition указывает на ограниченный тираж машин, которые будут сделаны в нескольких десятках экземпляров.

© Volvo

За основу были взяты топовые гибридные модификации T8 AWD, что подразумевает 455-сильную силовую установку на базе 310-сильного 2,0-литрового бензинового турбомотора, 145-сильного электромотора на задней оси, 8-ступенчатой автоматической коробки передач и полного привода. Батарея на 14,7 киловатт-час обеспечивает до 95 километров пробега на электротяге.

Доработки Polestar подразумевают усиленные кузов, регулируемые амортизаторы Ohlins, а также тормоза Akebono (XC60) или Brembo (S60) в 22- и 20-дюймовых колёсах соответственно. В салоне появились шильдики Polestar Engineered на центральной консоли и золотистые ремни безопасности, дополняющие черную кожаную отделку. В оснащение также входят аудиосистема премиум-класса от Harman Kardon для S60 или Bowers & Wilkins для XC60.

© Volvo

© Volvo

© Volvo

© Volvo

© Volvo

© Volvo

© Volvo

© Volvo

Визуально спецверсии можно отличить по матовой виниловой пленке 3M, которая нанесена на каждую панель кузова. Покупатели могут выбирать между оттенками Matte Silver и Matte Indigo, контрастирующими с золотыми тормозными суппортами автомобилей. Тираж Volvo S60 Polestar Engineered Limited Edition T8 AWD и Volvo XC60 Polestar Engineered Limited Edition T8 AWD составит по 60 машин каждой модели, которые будут доступны только в Германии.