JAC готовит рамный внедорожник размером с Haval H9: первые фото

Южноафриканские журналисты поделились снимками, которые были сделаны на презентации флагманского грузовичка T9. Автопроизводитель именует внедорожник T9 SUV, однако инсайдеры полагают, что новинку назовут JS9 — по аналогии с кроссоверами JAC. Ожидается, что и рамную платформу, и шасси с неразрезным задним мостом, и силовые агрегаты вездеход унаследует у пикапа.

© JAC / Top Auto

JAC T9 SUV — вариация на тему пикапа T9, который на этой неделе вышел на российский рынок. Рецепт проверенный: вокруг рамной платформы создан другой кузов, причём передняя часть унифицирована. Впрочем, в случае с внедорожником JAC о полной копии речи не идёт: различается дизайн решётки радиатора.

© JAC / Top Auto

Дизайн кормы незамысловатый: вертикальные фонари, распашная дверь с запасным колесом, бампер с мощными проушинами. По габаритам T9 SUV должен быть близок к новому Haval H9, ведь длина исходного пикапа составляет 5,3 метра, а для внедорожника немного уменьшат задний свес. По технике сюрпризов не ожидается: под капотом 2,0-литровый турбодизель (170 силы, 410 Нм) в связке с 8-ступенчатым автоматом, задним или полным приводом.

Фотографий салона нет, но по передней части внедорожник наверняка скопирует пикап, позади ожидается два ряда сидений, а общее число место достигнет семи. Мировая премьера внедорожника JAC может состояться в этом году, ведь в Южной Африке старт продаж запланирован на первую половину 2025-го. Не исключено, что в России рамный вездеход тоже появится, ведь локальная гамма JAC расширяется.