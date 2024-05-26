Представлен первый автомобиль с ChatGPT

Корейская корпорация Kia представила автомобиль EV3, интегрированный с искусственным интеллектом (ИИ). На это обратило внимание издание TechCrunch.

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Kia EV3 получил бортовой компьютер с голосовым помощником. Представители компании рассказали, что он является сильно переработанной версией ChatGPT - популярного чат-бота от OpenAI. Также кроссовер назвали первым автомобилем со встроенным ChatGPT.

Большая языковая модель (LLM) была настроена производителем, чтобы водитель мог голосом переключать музыку и радио, строить маршруты поездки, управлять прочими функциями электрокара. Также выпущенный автомобиль имеет два мультимедийных экрана — для водителя и пассажира.

Kia EV3 имеет аккумулятор емкостью 81,4 киловатт-часов с запасом хода 600 километров. Специальная версия электромобиля GT-line может разгоняться до 100 километров в час за 7,5 секунд. В компании заявили, что компактный кроссовер предназначен для поездок по городу. Автомобиль с ChatGPT выйдет в продажу в Южной Корее в июле, в США и Европе машина появится во второй половине года.

В начале года немецкий автоконцерн Volkswagen пообещал интегрировать популярного чат-бота ChatGPT в свои машины. Чат-бот будет доступен во всех актуальных автомобилях серии, в том числе в Tiguan, Passat и Golf и электрокарах ID.