Партнер Tesla разработал автономный трейлер для Cybertruck, делающий воду

Американская компания Living Vehicle, партнёр Tesla и производитель т.н. живых транспортных средств (LV) — полностью самоокупаемых трейлеров, которые поддерживают полноценное человеческое жильё в течение всего года. Эти LV могут поддерживать человеческое жильё с минимальными потребностями в ресурсах из внешних источников или вообще без них.

© © Living Vehicle

Эта компания начала работать в 2017 году. После выхода EV-пикапа Tesla Cybertruck решилась по большому счёту на эксперимент — разработку передвижного жилья, созданного по принципу LV для электромобиля от Tesla. Компания предложила свой концепт трейлера для жизни — LV CyberTrailer, который и по стилю, и по геометрии похож на Cybertruck.

Уникальность концепции LV в том, что это автономное жильё может генерировать воду с помощью установки Watergen, предназначенной для извлечения до 19 литров воды из влажности окружающей среды. Трейлер оснащён солнечными панелями для генерации электричества, в том числе для подзарядки CyberTrailer в пути, без остановки, или экстренной подзарядки в случае нехватки энергии.

Для этих целей CyberTrailer может получить аккумулятор ёмкостью 72 кВт/ч, что, разумеется, меньше, чем батарея 123 кВт/ч у Cybertruck. И этого недостаточно для полноценного обеспечения энергией столь мощного электромобиля.