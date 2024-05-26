Трассу Армения - Грузия закрыли в обоих направлениях

Река Дебед вышла из берегов в Лорийской области Армении, из-за чего межгосударственная дорога в Грузию закрыта в обоих направлениях. Об этом сообщил Дорожный департамент республики.

По данным ведомства, из-за сильных дождей дороге нанесен ущерб, водителей просят воспользоваться другими дорогами, чтобы добраться до границы с Грузией.

В то же время в армянском сегменте социальных сетей появились видео, где видно, что река подтопила жилые здания в городе Алаверди у границы, пользователи пишут о больших масштабах стихийного бедствия.