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Трассу Армения - Грузия закрыли в обоих направлениях из-за выхода реки Дебед из берегов

Река Дебед вышла из берегов в Лорийской области Армении, из-за чего межгосударственная дорога в Грузию закрыта в обоих направлениях. Об этом сообщил Дорожный департамент республики.

Трассу Армения - Грузия закрыли в обоих направлениях
© РИА Новости

По данным ведомства, из-за сильных дождей дороге нанесен ущерб, водителей просят воспользоваться другими дорогами, чтобы добраться до границы с Грузией.

В то же время в армянском сегменте социальных сетей появились видео, где видно, что река подтопила жилые здания в городе Алаверди у границы, пользователи пишут о больших масштабах стихийного бедствия.

Автоновости
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