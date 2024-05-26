Exeed российской сборки оказались дороже китайских

В сети появилась информация о получении одобрения типа транспортных средств (ОТТС) для моделей EXEED VX и EXEED TXL, которые теперь собираются в России. Местом производства указан бывший завод Mercedes в Солнечногорске, который на данный момент находится в ведении компании «Автодом», пишет SPEEDME.RU.

Как сообщает канал «Русский автомобиль», окончательные цены на комплектующие от Chery Automobile еще не установлены, из-за чего возникают задержки в возобновлении работы завода. Стоит отметить, что текущая стоимость автомобилей российской сборки оказывается выше, чем у машин, привезенных из Китая.