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Компания Kimera Automobili готовит сразу несколько новинок

<p>Этим уикендом озеро Комо станет центром притяжения для самых эстетически привлекательных автомобилей мира, украшая живописные пейзажи своими яркими красками и звуками двигателей, добавляя атмосфере изысканности и престижа. Пьемонтская автомобильная компания <strong>Kimera Automobili </strong>выделится среди участников мероприятия, представив свои выдающиеся модели <strong>EVO37</strong> и абсолютно новую <strong>EVO38,</strong> пишет <a href="https://www.32cars.ru/posts/id-3284-kimera-automobili-vse-esche-suschestvuet-kompanija-predstavit-srazu-neskolko-novinok" target="_blank" rel="noopener">32CARS.RU</a>.</p><p>Конкурс элегантности <strong>Villa d&rsquo;Este</strong>, известный как значимое событие как на национальном, так и на международном уровнях, привлекает внимание автомобильных коллекционеров и знаменитостей. В этом году <strong>Kimera Automobili</strong> демонстрирует восемь автомобилей модели <strong>EVO37,</strong> каждый из которых отличается уникальным дизайном и окраской: от <strong>&laquo;Penelope&raquo;</strong> в раскраске <strong>Martini</strong> до <strong>&laquo;Esmeralda&raquo;</strong> в зеленом цвете, <strong>&laquo;Gioia&raquo;</strong> в темно-желтом, <strong>&laquo;Victoria&raquo;</strong> в матовом красном и <strong>&laquo;Azzurra&raquo;</strong> в голубом.</p><p>Особенное внимание заслуживают <strong>&laquo;San Remo&raquo;</strong> из лимитированной серии <strong>&laquo;Martini 7&raquo;</strong> и две модели <strong>&laquo;Mathilda&raquo;</strong> и <strong>&laquo;Louisa&raquo;</strong> в красном <strong>Rosso Master</strong> и синем <strong>Blu Lord </strong>с полосами <strong>&laquo;final edition&raquo;</strong>. В дополнение, <strong>Kimera Automobili </strong>продолжит свои выставочные туры, включающие участие в многочисленных мероприятиях таких как Фестиваль скорости в Гудвуде, Неделя автомобилей в Монтерее и <strong>Pebble Beach,</strong> Туринский автосалон, а также американское событие <strong>The Bridge</strong> в Хэмптонс на Лонг-Айленде и автошоу в Ханчжоу, Китай, завершая год на <strong>Milano Autoclassica.</strong></p>

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