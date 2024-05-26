Компания Kimera Automobili готовит сразу несколько новинок

<p>Этим уикендом озеро Комо станет центром притяжения для самых эстетически привлекательных автомобилей мира, украшая живописные пейзажи своими яркими красками и звуками двигателей, добавляя атмосфере изысканности и престижа. Пьемонтская автомобильная компания <strong>Kimera Automobili </strong>выделится среди участников мероприятия, представив свои выдающиеся модели <strong>EVO37</strong> и абсолютно новую <strong>EVO38,</strong> пишет <a href="https://www.32cars.ru/posts/id-3284-kimera-automobili-vse-esche-suschestvuet-kompanija-predstavit-srazu-neskolko-novinok" target="_blank" rel="noopener">32CARS.RU</a>.</p><p>Конкурс элегантности <strong>Villa d’Este</strong>, известный как значимое событие как на национальном, так и на международном уровнях, привлекает внимание автомобильных коллекционеров и знаменитостей. В этом году <strong>Kimera Automobili</strong> демонстрирует восемь автомобилей модели <strong>EVO37,</strong> каждый из которых отличается уникальным дизайном и окраской: от <strong>«Penelope»</strong> в раскраске <strong>Martini</strong> до <strong>«Esmeralda»</strong> в зеленом цвете, <strong>«Gioia»</strong> в темно-желтом, <strong>«Victoria»</strong> в матовом красном и <strong>«Azzurra»</strong> в голубом.</p><p>Особенное внимание заслуживают <strong>«San Remo»</strong> из лимитированной серии <strong>«Martini 7»</strong> и две модели <strong>«Mathilda»</strong> и <strong>«Louisa»</strong> в красном <strong>Rosso Master</strong> и синем <strong>Blu Lord </strong>с полосами <strong>«final edition»</strong>. В дополнение, <strong>Kimera Automobili </strong>продолжит свои выставочные туры, включающие участие в многочисленных мероприятиях таких как Фестиваль скорости в Гудвуде, Неделя автомобилей в Монтерее и <strong>Pebble Beach,</strong> Туринский автосалон, а также американское событие <strong>The Bridge</strong> в Хэмптонс на Лонг-Айленде и автошоу в Ханчжоу, Китай, завершая год на <strong>Milano Autoclassica.</strong></p>