BMW превратила M8 в родстер с уникальным дизайном. В Италии на фестивале Concorso d'Eleganza Villa d'Este дебютировала экспериментальная двухдверка под названием Skytop. Пока речь идёт о концепт-каре, однако техника и салон позаимствованы у BMW M8 Competition, поэтому серийное воплощение исключать нельзя. Дизайнеры баварской марки вдохновлялись родстером BMW Z8 начала 2000-х и раритетным кабриолетом BMW 503 второй половины 1950-х.

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Вопреки современным тенденциям BMW Skytop — это не электромобиль, а в экстерьере минимум эпатажа, нет даже спорных ноздрей! Ещё одна нехарактерная черта — крупные выхлопные патрубки, выставленные напоказ. Строго говоря, концепт-кар является таргой со съёмной секцией мягкой крыши. Никаких электроприводов: крыша ставится вручную, а позади сидений есть специальная ниша для хранения.

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

Ни одной общей кузовной детали с исходным BMW M8 нет: о доноре напоминают разве что зеркала заднего вида. Боковые выштамповки поменялись, остались в прошлом дверные ручки, капот теперь покатый и с прорезями: вероятно, задумка в том, чтобы воздух проходил насквозь через решётку радиатора и генерировал прижимную силу. Светотехника стала ещё компактнее, а дополняют образ диски с направленным рисунком.

Концепт-кар выполнен в специальном градиентном цвете, то есть оттенок кузова меняется в зависимости от освещения и угла обзора. Публика итальянской выставки приняла BMW Skytop благосклонно, так что исключать малотиражную сборку нельзя. Маркетологи баварской марки наверняка внимательно следят за развитием линейки Mythos от Mercedes-Benz, ведь спидстер PureSpeed создан по похожему рецепту.