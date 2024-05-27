Сегодня в России начались официальные продажи нового кроссовера XCite X-Cross 7, который собирают на ООО "Автозавод Санкт-Петербург" (бывший завод Nissan). Как ожидается, этот петербургский автомобиль с китайскими корнями сможет составить конкуренцию машинам из КНР, заполонившим российский рынок.

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Среднеразмерный кроссовер X-Cross 7, позиционируемый как семейный автомобиль, был официально представлен в середине марта текущего года. Тогда несколько новых машин на пару часов привезли к зданию Смольного и показали губернатору Санкт-Петербурга и журналистам. Правда, в это же время само предприятие, успев выпустить менее 4 тыс. автомобилей, находилось в простое в ожидании машинокомплектов. Но с 9 апреля завод успешно перезапустился.

Сегодня автомобиль доступен в 12 дилерских центрах Петербурга, в 11 центрах Москвы и Московской области, а также во многих других крупных городах России. Как было заявлено, до конца 2024 года предприятие рассчитывает выпустить 25 тыс. кроссоверов X-Cross 7. Напомним, прототипом для нового российского автомобиля стала популярная в России китайская модель Chery Tiggo 7 Pro и ее обновленный вариант Pro Max.

Прототипом для нового автомобиля стала популярная модель Chery Tiggo 7 Pro

Пятиместный переднеприводный кроссовер X-Cross 7 оснащается бензиновым турбированным 16-клапанным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с. В сочетании с вариатором мотор обеспечивает разгон до 100 км/ч за 9,8 секунды и максимальную скорость 186 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле заявлен в объеме 8 литров на 100 километров пути. Длина автомобиля - 4,5 метра, масса в снаряженном состоянии - 1540 кг, максимальная масса - 1888 кг, дорожный просвет - 190 мм.

Как известно, для бывшего петербургского завода Nissan это уже вторая попытка начать жизнь с чистого листа. В 2023 году на ПМЭФ был представлен кроссовер Lada X-Cross 5, выпуск которого, однако, ограничился небольшой партией. Одной из причин стали введенные против "АвтоВАЗа" американские санкции, отпугнувшие тогдашнего китайского партнера.

"История может повториться в случае опасений китайского партнера по поводу санкций со стороны США", - считает автомобильный эксперт Денис Гаврилов.

По его мнению, важным фактором для перспектив X-Cross 7 станет стоимость автомобиля.

"Если она будет чуть дешевле, чем у китайского аналога, то есть шансы, что машина найдет потребителя среди розничных клиентов. Но, думаю, больше половины продаж будет приходиться на корпоративных заказчиков", - поделился эксперт с "РГ".

Таким образом, для продвижения петербургского кроссовера необходимо разделение аудиторий с китайским аналогом.

Другим условием успешности проекта являются производственные возможности "Автозавода Санкт-Петербург". В СМИ уже утекала информация, что предприятие не работает в постоянном режиме, объявляя "производственные отпуска".