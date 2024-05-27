Бывший дизайнер Jaguar анонсировал необычный электровнедорожник

Бывший дизайнер Jaguar Иэн Кэллам, создавший собственную студию Callum, анонсировал новый проект. На мероприятии Concours on Savile Row в Лондоне специалист показал футуристичный внедорожник Skye с полностью электрической силовой установкой. Новую модель, которая отличается от всего, что в данный момент представлено на рынке, предложат покупателям в двух версиях — дорожном варианте для асфальтовых магистралей и внедорожном исполнении для пересечённой местности.

© Motor.ru

Электромобиль получил кузов в стиле багги, а салон будет сделан нарочито лаконичным. Заявлена компоновка по схеме 2+2, но создатели Skye сразу предупреждают, что на втором ряду поместятся в лучшем случае дети, но зато сиденья можно будет сложить и увеличить багажник. На центральной консоли в форме колонны появятся поворотные диски с сенсорным экраном для управления климатической системой и другими ключевыми функциями.

Сдержанная приборная панель создана с прицелом на максимальную функциональность, а мультимедиа с сенсорным экраном получит поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Имея длину 4047 миллиметров, ширину 1900 миллиметров и массу всего 1150 килограммов, Skye может похвастаться характеристиками спортивного автомобиля — разгон до 100 километров в час составит менее четырёх секунд.

© Callum

© Callum

© Callum

© Callum

© Callum

Машина получит батарею на 42 киловатт-час, которая обеспечит запас хода без подзарядки до 275 километров, а в качестве опции предложат аккумулятор с быстрой зарядкой всего за 10 минут. Заявлено, что стоимость Callum Skye составит от 80 до 110 тысяч фунтов, а приём заказов уже открыт — все желающие получить электромобиль должны внести депозит в 500 фунтов и ждать официальной премьеры, на которой раскроют все детали о новинке.