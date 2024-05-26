45-летний скутер Vespa установил мировой рекорд Гиннеса

Только что скутер Piaggio Vespa 50 Special 1979 года установил новый мировой рекорд по самому дальнему расстоянию, пройденному за 24 часа на скутере с двигателем объемом 50 куб.см. Рекорд был зафиксирован организацией Guinness World Records и составляет 1233,07 километра, что примерно на 305 километров больше, чем предыдущий рекорд, установленный австралийцем Марком Брауном в 2005 году.

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Второй фактор, делающий новый рекорд уникальным, заключается в том, что рекордсменом стал тот же гонщик, что 45 лет назад установил неофициальный рекорд, преодолев за 24 часа дистанцию в 941 км на испытательном треке Pirelli. Его зовут Валерио Бони, он — испытатель и журналист, которому в 1979 году было 20 лет, а сейчас ему 65!

Даже скутер, который использовался для рекордных заездов сейчас и 45 лет назад — тот же. Старенький Vespa 50 Special был полностью восстановлен ​​в 2015 году. Чтобы снизить стоимость аренды трассы, Валерио выбрал для рекордного заезда старый заброшенный овал на юге Испании, недалеко от Барселоны. Трасса Террамар длиной 2 километра была построена в 1923 году и отличается поворотами с очень большим креном.

Восстановленный Vespa 50 Special был тщательно проверен и подготовлен к подвигу, а затем отправлен в Испанию. Старая трасса находится в далеко не безупречном состоянии, но ее бетонное покрытие достаточно прочное, чтобы позволить Vespa 50 двигаться на максимальной скорости без каких-либо проблем с точки зрения безопасности.

Валерио ехал сутки, практически непрерывно, с короткими остановками, чтобы смыть грязь с лица. Дозаправка проводилась «в полете» при помощи испанских друзей Валерио, Иво Вискасильяса и Кристиана Ногераса, специалистов по соревнованиям на выносливость. Дозаправка происходила через шланг на максимальной скорости 60 км/ч.

Изнурительный марафон продлился в течение запланированных 24 часов. Скутер показал себя отлично благодаря сверхнадежному двухтактному маленькому двигателю с воздушным охлаждением. а также благодаря способности Валерио без перерыва сидеть на своей железной заднице.