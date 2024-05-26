Новый Geely Atlas получит в России полный привод и японский автомат. Портал «Китайские автомобили» утверждает, что модификация с муфтой в приводе задних колёс дополнит гамму до конца лета. Такой Geely Atlas своего рода эксклюзив: за два года продаж в Поднебесной у исходного Boyue L полного привода не появилось. По оценкам дилеров, за версию с четырьмя ведущими колёсами россиянам придётся доплатить около 300 000 рублей.

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Компания Geely не планирует изобретать велосипед: у российского Atlas с полным приводом будут агрегаты, знакомые по кроссоверам Tugella и Monjaro. Это значит, что в тандеме с 2,0-литровым турбомотором Volvo будет работать 8-ступенчатый автомат Aisin. Отдача двигателя не раскрывается, но скорее всего мощность не превысит отметки 200 лошадиных сил.

Если догадки дилеров подтвердятся, то полноприводный Geely Atlas будет стоить 3,5-3,8 миллиона рублей. В настоящий момент переднеприводный вариант с 7-ступенчатым «роботом» обойдётся минимум в 3,2 миллиона рублей. Более простой Geely Atlas Pro даже в топ-комплектации с полным приводом стоит 3,4 миллиона рублей, то есть запас сохранится.

В Китае полный привод Geely Atlas без надобности, зато кроссовер успел пережить локальное обновление и прибавить в оснащении. Для России время апгрейдов модели ещё не пришло, зато в нашей стране запланировано дальнейшее расширение гаммы за счёт бизнес-седана Preface: он поступит в продажу до конца года.