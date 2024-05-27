На бывшем заводе Nissan будут собирать Chery под новой маркой

И речь не о российском заводе: похожий сценарий реализован в Испании! В Барселоне объявили о возрождении бренда Ebro в новом обличии: на бывшем заводе Nissan пропишутся перелицованные Chery Tiggo 7 Pro и Chery Tiggo 8 Pro. Первый назовут Ebro S700, второй — Ebro S800. Испанцам достались самые современные итерации кроссоверов: таких нет в продаже даже в Поднебесной!

© Motor.ru

Ebro S700 почти в точности копирует Tiggo 7 Pro образца 2024 года: исходную модель журналистам показали возле штаб-квартиры Chery меньше месяца назад. Разница только в дизайне колёсных дисков и шильдиках. А вот Ebro S800 можно считать мировой премьерой обновлённого Tiggo 8 Pro — паркетник перейдёт на потайные дверные ручки и получит решётку радиатора в духе Tiggo 9.

© Ebro

© Ebro

© Ebro

От российских Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro испанские аналоги под маркой Ebro внешне ушли далеко, а вот технических революций не ожидается. Для обеих моделей заявлены версии с турбомотором 1.6 мощностью 150 лошадиных сил и заряжаемые гибриды на основе «турбочетвёрки» 1.5 мощностью около 350 лошадиных сил. Подробностей об оснащении и точных характеристик нет: их опубликуют ближе к концу года.

Производство кроссоверов Chery в Испании стартует в течение полугода. Опыт европейских продаж у китайской марки есть: в соседней Италии давно предлагается целая гамма Chery под брендом DR. А в России (тоже на бывшем заводе Nissan) станут собирать Tiggo 7 Pro под именем XCite — это совместный проект Chery и АвтоВАЗа.