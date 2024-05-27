В Узбекистане Kia Carens продают дешевле седана Cerato

У соседей предложили двухобъёмную модель Carens с 4,55-метровым кузовом, дорожным просветом 180 миллиметров и трёхрядным салоном. Стартовая цена привлекательная: всего 300 миллионов сум (2,16 млн. рублей), то есть новинка дешевле и Kia Cerato (от 318 миллионов сум или 2,29 млн. рублей), и «родственного» Kia Seltos (от 380 миллионов сум или 2,74 млн. рублей).

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Kia Carens внешне похож на Soul «на максималках», но ближайшим аналогом является Seltos — у него позаимствовали и переднюю часть салона, и платформу с поперечным расположением двигателя, и агрегаты. Колёсная база кроссвэна растянута на 150 миллиметров относительно кроссовера. А вот полный привод Kia Carens не положен: только передний.

Базовый вариант для рынка Узбекистана — это 16-дюймовые «штамповки», кондиционер, медиасистема с 8-дюймовым тачскрином, две подушки безопасности, электрозеркала, круиз-контроль и система стабилизации. Такой кроссвэн оснащается связкой 1,5-литрового «атмосферника» (115 сил, 144 Нм) и вариатора.

Топ-версия за 400 миллонов сум (2,89 млн. рублей) другая — у такого Kia Carens добавляются подогрев и вентиляция передних кресел, беспроводная зарядка для гаджетов, боковые подушки и шторки безопасности, климат-контроль, бесключевой доступ и откидные столики на втором ряду. Под капотом турбомотор 1.5 (160 сил, 253 Нм) и 7-ступенчатый «робот».

Где собирают Kia Carens для рынка Узбекистана пока не объявлено: возможно, модель прописалась на местном заводе ADM Jizzakh, и этим объясняются конкурентные цены. Кстати самой доступной моделью Kia у соседей является локализованный паркетник Sonet: он стоит всего 200 миллионов сум (1,44 млн. рублей).