Aston Martin объяснил ставку на большие моторы V8 и V12

Руководитель отдела маркетинга и продуктовой стратегии Алекс Лонг заявил порталу Car Throttle, что всё дело во вкусах покупателей суперкаров. По мнению топ-менеджера, дело не только в характеристиках, но и в «эмоциональной связи, которая есть у V8 и V12, но которой пока нет у V6». Алекс Лонг отметил: настоящее возрождение моторов V8 произошло после пандемии коронавируса.

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«Часто [восьмицилиндровый Aston Martin] — не единственная машина в семье. У многих наших клиентов есть электромобиль, но они хотят звук, шум, вибрации и другие ощущения от суперкара с V8», — объяснил Алекс Лонг.

Благодаря техническому прогрессу моторы V8 стали доступнее, несмотря на ужесточение нормы выбросов. Впрочем, в Aston Martin говорили конкретно про «битурбовосьмёрку» AMG, которая является очень массовой.

Руководитель отдела маркетинга и продуктовой стратегии подчеркнул, что определить приоритеты развития Aston Martin сложно, ведь переход не электротягу нельзя игнорировать, есть гибридные технологии, но в тоже время развитие двигателей внутреннего сгорания «на феноменальной стадии»: удельная мощность с одного литра объёма почти 200 лошадиных сил!

Любопытно, что хотя конкуренты выпускают суперкары с V6, и аналогичная конфигурация используется в заводской команде Формулы-1, на дорожных Aston Martin подобных моторов не будет. Исключение из правил — кроссовер DBX для китайского рынка с рядным шестицилиндровым двигателем Mercedes-AMG.