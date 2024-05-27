Китайский BYD стал фаворитом в тендере лондонских даблдекеров

Культовым двухэтажным транспортом наверняка станет электробус BD11, считает портал CarNewsChina. Преимущество BYD — цена: британские журналисты выяснили, что электробус китайской марки на 20 процентов дешевле конкурентов из Соединённого Королевства и стоит 400 000 фунтов стерлингов. Экономия на партии из 100 единиц велика: около десяти миллионов фунтов стерлингов!

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Характеристики BYD BD11 на уровне: два электродвигателя развивают 408 лошадиных сил, а батарея ёмкостью 532 киловатт-часа позволяет проезжать без подзарядки до 640 километров. От 500-киловаттной зарядной станции через пантограф на крыше электробус заряжается с 0 до 100% всего за два часа. Салон рассчитан на 90 пассажиров, а габаритная длина автобуса — 11 метров.

Среднестатистический лондонский автобус проезжает за день не более 200 миль (320 километров), то есть проблем с зарядкой быть не должно. Прошлая закупка даблдекеров завершилась победой дизель-электрических гибридов фирмы Wrightbus: автобусы New Routemaster приобрели в 2011 году. Власти Лондона планируют поэтапно полностью отказаться от дизельного транспорта к 2030 году, и BYD может стать главным партнёром британской столицы, если не вмешается политика.

О захвате китайским электробусами европейского рынка городского транспорта стали говорить ещё в прошлом году. В лидерах фирма Yutong, а совместное предприятие BYD с британским Alexander Dennis Limited закрепилось на второй строчке. Электробусы Mercedes-Benz оказались только на третьей строчке.