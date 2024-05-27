Бизнес-седан Chery Arrizo 8 обрел новую базовую версию в России

В конфигуратор добавилась начальная сборка Comfort за 2,8 миллиона рублей. Отказаться придётся от атмосферной подсветки интерьера, передних парктроников, системы кругового обзора, шторок безопасности, полноразмерной запаски, электрорегулировок и вентиляции передних кресел, памяти настроек зеркал, беспроводной зарядки для гаджетов и ассистентов активной безопасности.

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Chery Arrizo 8 в начальной комплектации лишился двух динамиков аудиосистемы (теперь их шесть), задних боковых аирбэгов и видеорегистратора, также придётся согласиться на упрощенные подголовники второго ряда и обычное внутрисалонное зеркало. Система автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль, ассистенты контроля полосы и предотвращения столкновений тоже не доступны.

По технике компромиссы умеренные: двигатель 1.6 дефорсирован со 186 до 150 лошадиных сил, но пиковый крутящий момент неизменен (275 Нм). Любопытно, что менее мощный бизнес-седан стал прожорливее: заявленный расход топлива в смешанном цикле вырос с 6,2 до 7,5 литра на 100 километров! Зато объём багажника без полноразмерной запаски стал больше на 80 литров.

Отныне у российских Chery Arrizo 8 четыре комплектации, но разброс цен невелик: топ-версия стоит 3,1 миллиона рублей — всего на 300 тысяч дороже «базы». Впрочем, на начальные версии действует большие скидки по программе трейд-ин: дисконт составляет 200 тысяч рублей вместо 100 тысяч рублей.