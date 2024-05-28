Российская марка Xcite открыла свой первый дилерский центр

Первый дилерский центр Xcite открылся в Санкт-Петербурге, говорится в официальном сообщении бренда, поступившем в редакцию "Российской газеты".

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В качестве базы для Xcite была выбрана сеть Lada. В компании объяснили это тем, что Lada - самое крупное и профессиональное дилерское сообщество в России. Так, в каждом из партнерских шоу-румов выделены зоны Xcite, на внешнем фасаде размещен логотип бренда.

Первым партнёром бренда по продаже новых автомобилей стала компания ООО "Автопродикс", ведущая свою историю с 1993 года.

Старт продаж первой и пока единственной модели Xcite X-Cross 7 состоялся накануне. Компактный кроссовер представлен с турбомотором мощностью 147 л.с. и вариатором в двух комплектациях. Цена - от 2 499 000 рублей.