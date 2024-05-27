Состоялся старт продаж Citroen C5 Aircross российской сборки

Компания "Автомобильные технологии", запустившая серийное производство Citroen C5 Aircross в Калуге 27 марта, сообщила, что кроссовер доступен к покупке во всех дилерских центрах Citroen с сегодняшнего дня.

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Citroen C5 Aircross российского производства оснащён бензиновым двигателем 1.6 литра мощностью 175 л.с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и фирменной подвеской с гидравлическими ограничителями хода Progressive Hydraulic Cushions.

На данный момент кроссовер представлен в единственном исполнении Feel 360 с отделкой салона кожей и алькантарой. Штатно в комплектацию входят: сиденья с функциями подогрева и массажа, водительское кресло с электрорегулировками и памятью на настройки, двухзонный климат-контроль, шесть подушек безопасности, мультимедиа с 10-дюймовым дисплеем, цифровая приборная панель, зеркала заднего вида с электрорегулировкой, подогревом и электроприводом, система камер кругового обзора, бесключевой доступ, датчики парковки, дождя и света, круиз-контроль, беспроводная зарядка и другие опции.

Цена Citroen C5 Aircross российской сборки - 4 299 000 рублей.

"На старте продаж на Citroen С5 Aircross российского производства доступны специальные коммерческие предложения: кредит со ставкой 0,1% на 3 года, при первоначальном взносе 60%*, трейд-ин с выгодой 400 000 рублей или прямая скидка 300 000 рублей. Корпоративные клиенты могут приобрести автомобиль на специальных условиях с выгодой 400 000 рублей", - рассказали в пресс-службе "Автомобильные технологии".

Ранее "РГ" рассказывала, что до конца года на заводе в Калуге будет запущена сборка ещё одного кроссовера.