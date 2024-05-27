Начались продажи еще одного кроссовера Geely по цене Lada Vesta

В ассортименте марки в Китае появился доступный вариант молодежного кроссовера Icon под названием Butterfly. Его предлагают с безальтернативным двухцветным кузовом, скрытыми дверными ручками и довольно богатым оснащением в «топе», несмотря на демократичную цену — от 96 900 до 116 900 юаней (1,2−1,5 миллиона рублей). В России с 1,46 миллиона стартует стоимость седана Lada Vesta.

© Motor.ru

Geely Icon Butterfly — кроссовер с 4,3-метровым кузовом, по габаритам почти повторяющий новый Coolray. Покупателям новинка доступна в пяти цветах кузова, включая новый графитовый Fa Gray и розовый Cai Pink.

В салоне — единая панель с 10,25-дюймовой цифровой «приборкой» и экраном мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма. Она работает на собственной операционной системе Geely Galaxy OS и обновляется «по воздуху», а управлять ей можно через смартфон или голосом, общаясь с «умным» помощником.

© Geely

© Geely

© Geely

© Geely

© Geely

Также в список оборудования включены система распознавания лиц и точка Wi-Fi, а в топовых комплектациях — автопилот второго уровня с парковочным помощником и функцией экстренного торможения. Салонные датчики следят за уровнем усталости водителя. При этом электропривод двери багажника есть только в самом дорогом исполнении, а остальным положена «штора».

Под капотом у Geely Icon Butterfly находится 1,5-литровый турбомотор BHE15-EFZ мощностью 178 лошадиных сил (290 Нм крутящего момента). Пару ему составляет семидиапазонный «робот». С места до 100 километров в час кроссовер разгоняется за 7,9 секунды и в среднем расходует 6,3 литра на 100 километров пути.

Неделю назад Geely запустила в Китае продажи еще одной новинки — обновленного кроссовера Boyue L, он же Atlas. Внешность осталась почти нетронутой, а вот салон и состав комплектаций заметно освежили. Стоимость — от 115 700 до 149 700 юаней, что в пересчете на рубли тоже сравнимо с российской Vesta.