За подержанный Bugatti Divo просят миллиард рублей

Весь тираж этой модели состоит всего лишь из 40 экземпляров! При этом машины на старте продаж стоили от пяти миллионов евро (485 477 000 рублей по текущему курсу). И остаётся только догадываться, как такую «санкционку» удастся ввезти на территорию России: на сайте Auto.ru указано, что автомобиль вскоре доедет до своего продавца.

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Восьмилитровый двигатель W16 отдачей 1500 л.с. достался этому гиперкару от родственного «Широна». При этом инженеры изменили настройки подвески, доработали аэродинамику и даже снизили снаряжённую массу. Максимальная скорость создатели ограничена отметкой «380 км/ч».

Также добавим, что автомобиль назван именем французского гонщика Альберта Диво (по французским правилам ударение — на последнем слоге). В двадцатых годах прошлого века этот спортсмен выступал на автомобилях Bugatti Type 35, дважды выигрывав гонку Targa Florio.

И продолжая тему интересных объявлений. В Москве выставили на продажу новый Tesla Cybertruck. Экземпляр 2024 года выпуска имеет пробег 120 километров, а стоит 36 900 000 рублей. Сама машина — из специального приветственного тиража Foundation Series.