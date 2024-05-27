Водители смогут ездить по платной дороге М-12 "Восток" по абонементу

"Автодор" вводит абонементы на участках скоростной платной автотрассы М-12 "Восток", сообщили в пресс-службе госкомпании. Всего их будет семь видов.

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Отмечается, что за счет абонемента водители смогут экономить: стоимость поездки снизится на 15-20%.

Так, проезд от города Сергач в Нижегородской области до города Шумерля в Чувашии на 20 поездок для легковых автомобилей и мотоциклов обойдется в 4,93 тысяч рублей, а для легковых машин с прицепом и среднегабаритных грузовиков - в 8,56 тысяч рублей.

"Это на 20% ниже установленного тарифа", - подчеркнули в "Автодоре".

Ранее в госкомпании сообщили, что на 245 км трассы "Восток" построен специальный мост для перехода лесных зверей. Всего же на сети российских автодорог сегодня 13 таких экодуков мостового типа: по одному на М-1 "Беларусь" и М-3 "Украина", три - на ЦКАД и 8 на трассе М-12 "Восток".