Очень редкий Ferrari от Zagato продадут с аукциона

Купе называется Elaborazione и было выпущено в количестве десяти штук. От обычного 348-го двухдверка отличается более агрессивным дизайном с огромными боковыми воздухозаборниками, прозрачной крышкой моторного отсека и подъемный спойлером. Двигатель стандартный: «атмосферник» V8 3.4 мощностью 300 лошадиных сил и 323 Нм крутящего момента. Оценивают такой автомобиль в 350—400 тысяч евро.

© Motor.ru

На аукционе L’astarossa, который пройдет в Монако 8 июня, будет выставлен уникальный Ferrari 348 Zagato Elaborazione. Найти эти машины в продаже практически невозможно. В начале 1990-х их было построено всего 10 штук, так что суперкар ещё более редкий, чем 250 GTO. В основе купе лежит 348 TB, причем внешность тут первична по отношению к технической начинке. Последняя, к слову, вообще стандартная для 348-х: двигатель — «атмосферник» V8 3.4 мощностью 300 лошадиных сил и 323 Нм крутящего момента, коробка передач — пятиступенчатая «механика».

© Monaco Car Auction

© Monaco Car Auction

© Monaco Car Auction

Что сделали в Zagato, так это основательно перекроили кузов работы Леонардо Фиораванти из Pininfarina. Спереди появился новый бампер с противотуманками и алюминиевый капот, снабженный воздуховодами NACA. По бокам «выросли» огромные, почти как у гоночных Ferrari воздухозаборники. Сзади 348 Elaborazione легко было опознать по «кругляшам» фонарей, подъемному спойлеру и прозрачной крышке моторного отсека — решению, которая сама Ferrari впервые использовала лишь в 2000-м на 360 Modena Spider.

© Monaco Car Auction

© Monaco Car Auction

К этому добавлялась фирменная крыша double bubble, видимая горловина бензобака, колеса OZ Racing с креплением центральной гайкой и отделанный кожей вперемежку с алькантарой салон с трехспицевым рулем Momo. Пробег выставленного на продажу экземпляра Ferrari 348 Zagato Elaborazione всего 17 094 километра. По оценкам аукционистов, автомобиль может уйти за 350—400 тысяч евро, что соответствует 33,8—38,6 миллиона рублей.