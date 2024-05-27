Власти поддержали введение новых штрафов за опасное вождение

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, предусматривающий появление административной ответственности за опасное вождение. Согласно документу, нарушителей предполагается не только штрафовать, но также лишать водительских прав.

Автором поправок стал депутат Ярослав Нилов, которые предлагает дополнить главу 12 КоАП новой статьёй. Согласно законопроекту, для лихачей предусмотрен административный штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения — лишение водительских прав на срок от от одного до трёх месяцев.

В кабмине документ концептуально поддержали, однако в отзыве говорится, что в законопроекте отсутствуют положения, которые закрепляют полномочия сотрудников ГИБДД по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных новой статьёй Кодекса об административных правонарушениях.

Помимо этого, комиссия подчеркнула, что реализация положений законопроекта не должна привести к увеличению штатной численности и выделению дополнительных бюджетных средств.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания», — говорится в заключении.

Напомним, в российских ПДД норма об опасном вождении появилась в 2016 году и предполагала запрет определённых действий. Однако санкции за это нарушение до сих пор отсутствует.