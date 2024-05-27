Утильсбор в России может подскочить даже до 2 млн рублей

В Госдуме поддержали инициативу главы АвтоВАЗа Максима Соколова об увеличении утилизационного сбора, сообщает издание 74.ru. Согласно данным журналистов, в 2024 году утильсбор увеличится для дизельных и бензиновых машин с объёмом двигателя 1,0−2,0 л. Для электромобилей ставка вырастет до 1,1 млн рублей уже в этом году, а к 2030 составит 2,23 млн рублей.

В этом году ставка вырастет с нынешних 300 тыс. до 556 тыс. рублей. Отмечается, что планируется повышать ставку до тех пор, пока она не достигнет 1,17 млн рублей. Для сравнения: год назад этот показатель составлял 178 тыс. рублей, но в августе 2023 года был увеличен также по инициативе АвтоВАЗа.

Ещё сильнее предлагают нарастить утильсборы для электромобилей — до 2,23 млн рублей к 2030 году. Сейчас утилизационный сбор на электрокары составляет 3,4 тыс. То есть речь идёт о увеличении в 300 с лишним раз.

Депутаты направили предложение в Минпромторг. Решение ещё не принято, но опыт прошлого года показывает, что запросы АвтоВАЗа Минпромторг склонен удовлетворять. В данном случае президента завода Максима Соколова беспокоит усилившаяся конкуренция со стороны китайских марок.