В Госдуме поддержали штрафы до 30 тыс. рублей для пьяных самокатчиков

Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству одобрил законопроект, предусматривающий введение ряда штрафов для граждан, использующих средства индивидуальной мобильности (СИМ) — самокаты, моноколеса и другие подобные устройства. В ряде случаев сумма штрафа достигает 30 тыс. рублей, сообщает «Интерфакс».

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Согласно законопроекту, если лицо, использующее СИМ, употребит алкогольные напитки, а также наркотические или психотропные вещества после совершенного ДТП или остановки сотрудником полиции, но до медосвидетельствования на состояние опьянения, ему грозит административный штраф в 30 тыс. рублей.

За невыполнение обязанностей при ДТП пользователей СИМ предлагается штрафовать на 1 тыс. рублей, за оставление места ДТП — на 1-1,5 тыс. рублей. За нарушение ПДД водителей СИМ планируется штрафовать на 800 рублей, а если оно совершено в нетрезвом состоянии — на 1-1,5 тыс. рублей.