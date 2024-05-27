«Автодом» собрался выпускать машины под собственной маркой

Гендиректор и совладелец «Автодома» Андрей Ольховский заявил о планах компании осуществлять выпуск автомобилей под собственным брендом, передает РБК.

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Напомним, что «Автодом» является российским автодилером, который владеет бывшим заводом Mercedes-Benz в подмосковном Есипово. Представитель фирмы отметил, что в настоящее время планируется запуск одной марки, «а дальнейшие действия будут зависеть и от продаж, и от загрузки мощностей предприятия, и от партнеров».

Ольховский указал на готовность автодилера вывести на рынок до 8 моделей. По его словам, завод уже удалось перезапустить. Сейчас специалисты ведут тестовую сборку машин, указал гендиректор. Компания готовится к проведению необходимой работы, «чтобы конечный продукт прошел техническую экспертизу и получил сертификацию и все необходимые документы», добавил Ольховский.

Ранее сообщалось, что компания Mercedes-Benz приняла решение о прекращении испытательного проекта гибридных моделей. Некоторое время назад автопроизводитель собирался использовать технологию увеличенного запаса хода для повышения практичности и привлекательности электромобилей. Однако сейчас компания сфокусируется исключительно на электрических моделях.