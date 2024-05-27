Робот-пес SpOTTO стал помощником на заводе BMW

В далеком 1953 году Рэй Брэдбери описал механического пса, охотника за читателями в его антиутопии "451° по Фаренгейту". Спустя десятилетия, на заводе BMW в Хамс Холле в Великобритании появился собственный робот-пес, хотя его задачи гораздо мирнее, сообщает SPEEDME.RU.

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Созданный Boston Dynamics, теперь частью Hyundai, SpOTTO нацелен на поддержание бесперебойной работы производства. SpOTTO назван в честь Густава Отто, сооснователя BMW, и его сына Николауса, изобретателя четырехтактного двигателя.

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Робот оснащен визуальными, тепловыми и акустическими датчиками, что позволяет ему обнаруживать перегревающиеся машины и утечки сжатого воздуха. Отказ в работе одного из этих механизмов может привести к остановке всего производственного процесса или значительному падению его эффективности.

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Помимо этого, SpOTTO способен передвигаться по лестницам и собирает данные для создания цифрового двойника завода. Возможно, в будущем его обязанности расширятся, включая считывание аналоговых показателей. Таким образом, этот роботизированный помощник играет ключевую роль в обеспечении бесперебойной работы одного из ведущих автомобильных заводов мира.