МВД рассмотрит просьбу об установке лежачих полицейских для самокатов

АНО «Институт исследования современной политики» (ИИПСП) направило в МВД обращение с просьбой внедрить практику установки «лежачих полицейских» в парках и на тротуарах. Об этом сообщают «Известия».

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В письме, адресованном главе ГИБДД России Михаилу Черникову, говорится, что установка искусственных неровностей позволит снизить число ДТП с участием пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) — в частности, электросамокатов. В письме приводится статистика, согласно которой за 9 месяцев 2023 года произошло 2,3 тыс. ДТП с участием СИМ, что втрое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

«Решением данной проблемы могла бы стать установка искусственных неровностей («лежачих полицейских»), адаптированных под СИМ, в местах пеших прогулок в парковых зонах, а также на тротуарах в местах перехода проезжей части пешеходами по аналогии с неровностями для автомобилей», — отмечается в обращении ИИПСП.

Необходимость снижать скорость в местах скопления пешеходов и перед пешеходными переходами сведут к минимуму число ДТП по вине пользователей СИМ, надеются в ИИПСП.