Dongfeng-Honda Lingxi L получит 5 экранов на передней панели

В сети появились подробности о новом электрическом седане под названием Lingxi L от совместного предприятия Dongfeng и Honda. Новинка в виде концепт-кара впервые была представлена ​​на автосалоне в Гуанчжоу 2023 года, а первые изображения серийной модели появились в марте благодаря Министерству промышленности и информационных технологий Китая.

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Под острым кузовом Lingxi L находится литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 59,22 кВт⋅ч. Эта относительно компактная батарея приводит в движение один электродвигатель на передней оси мощностью 215 л.с., которого достаточно, чтобы разгонять автомобиль до максимальной скорости в 160 км/ч.

В салоне Lingxi L доминирует цифровая панель, на которой размещены не один и не два, а сразу пять экранов. Речь идет о дисплеях цифровой панели приборов, центральном информационно-развлекательном дисплее, экране пассажира и двух экранах для камер заднего вида. Dongfeng-Honda также оснастила электромобиль проекционным дисплеем.

Цены и комплектации новинки пока не сообщаются. Известно, что линейка моделей Dongfeng-Honda к 2025 году на 50% будет состоять из электрифицированных автомобилей, а с 2027 года компания прекратит выпуск автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.