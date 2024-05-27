В Белоруссии начали выпуск кроссовера Belgee X70

При этом компания получила расширенную лицензию, которая позволяет наращивать степень локализации, а также устанавливать шильдики Belgee вместо Geely. Как сообщает белорусское издание AV со ссылкой на производителя, «перелицовка» никоим образом не отразилась на стоимости кроссовера.

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Под капотом Belgee X70 сохранился 1,5-литровый 3-цилиндровый наддувный мотор, которым также оснащается Belgee X50 (это дорестайлинговый Geely Coolray борисовской сборки). Но отдача аграегата зависит от конкретной версии.

С полным приводом идёт 7-ступенчатый преселективный «робот», а двигатель выдаёт 177 сил. К переднеприводной трансмиссии прилагается классический 6-диапазонный «автомат», а отдача «турботройки» понижена до налоговыгодных 150 сил.

Как уточняет AV, такие машины уже начали отгружать белорусским дилерам. Как выяснила редакция Quto, в России «семидесятки» появятся не позднее начала июня. Набор модификаций, комплектации и цены останутся прежними.

По неподтверждённой пока информации, седан Geely Emgrаnd также будет переименован — для него готовится индекс S50. Но сначала завод «Белджи» должен начать сборку этой модели на своих мощностях.

Между тем, эксперты выяснили, во сколько обойдётся эксплуатация популярных автомобилей: специалисты НАПИ подсчитали траты на содержание седана Lada Granta, внедорожника УАЗ «Патриот», кроссовера «Москвича 3» и других хитов.