Toyota, Subaru и Mazda создали альянс для разработки моторов без бензина и дизеля

Три автопроизводителя заявили об обязательстве разработать новые двигатели, адаптированные для электрифицированных типов трансмиссии, чтобы достичь в будущем углеродной нейтральности.

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На данный момент нет каких-либо прототипов, представленных публике. В официальном сообщении Toyota, поступившем в редакцию "Российской газеты", говорится о широкой и оптимальной интеграции в системы электропривода с использованием всех преимуществ каждого компонента.

Также заявлено, что новое поколение двигателей будет высокоэффективным и мощным и оно произведёт революцию в компоновке транспортных средства за счёт своей компактности.

"Меньшие двигатели позволят использовать еще более низкие капоты, улучшая конструктивные возможности и аэродинамические характеристики, одновременно способствуя повышению топливной эффективности. В разработке также будет уделяться особое внимание соблюдению все более строгих правил выбросов", - объясняют в Toyota.

Другой важный момент - новые двигатели не будут использовать ископаемое топливо. В качестве альтернативы рассматриваются синтетические виды "горючего", биотопливо и водород.

"Несмотря на то, что Subaru, Toyota и Mazda конкурируют на арене продуктов, предлагая уникальные двигатели и автомобили, компании имеют общую приверженность достижению углеродной нейтральности посредством многостороннего подхода. Вместе с партнерами-единомышленниками, столь же опытными и увлеченными двигателями, они будут работать над созданием будущего японской автомобильной промышленности", - говорится в заявлении.

В Subaru отметили, что будут работать над усовершенствованием своих фирменных горизонтально-оппозитных двигателей, а в Mazda - над адаптацией роторно-поршневых.