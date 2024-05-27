Шпионы рассекретили новый электрический минивэн BYD M6

Шпионские снимки батарейной версии модели BYD Song Max публикует СarNewsChina со ссылкой на китайский портал Yiche. Журналисты обратили внимание на то, что конкретно этот минивэн праворульный, а значит, он ориентирован на зарубежные рынки. И хотя внешне электромобиль схож с гибридным Song Max, есть и различия, например иначе оформлены воздухозаборники спереди.

Модель Song Max пока продается исключительно с гибридной силовой установкой и этот минивэн можно встретить в том числе в России — модели BYD возят к нам в частном порядке параллельными путями. Так, например, на заказ Song Max 2023 года можно привезти в Россию примерно за 2,5 миллиона рублей, а цены на те экземпляры, которые уже находятся в стране, достигают четырех миллионов. Такой минивэн способен проехать на чистом электричестве до 105 километров.

© CarNewsChina, yiche.com

Как пишет CarNewsChina, электрическая версия Song Max — это новая модель, которая лишь внешне напоминает оригинальный минивэн, присутствующий на рынке уже более десяти лет. Пока неизвестно, какая платформа лежит в ее основе и какая электрическая установка ей досталась.

Так или иначе, этот электромобиль предназначен для стран с левосторонним движением, среди которых, например, Великобритания. В этой стране у BYD дела идут неплохо: на днях стало известно, что эта китайская марка стала фаворитом в тендере лондонских даблдекеров. Так что в скором времени на дороги могут выехать новые двухэтажные автобусы BYD BD11.

BD11 приводят в движение два электродвигателя суммарной мощностью 408 лошадиных сил, а батарея емкостью 532 киловатт-часа обеспечивает запас хода до 640 километров. От 500-киловаттной зарядной станции через пантограф на крыше электробус заряжается до 100 процентов всего за два часа. Салон рассчитан на 90 пассажиров, а габаритная длина автобуса — 11 метров. Главное преимущество китайского автобуса в том, что стоит он на 20 процентов дешевле британских даблдекеров.