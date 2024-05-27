Обнародованы снимки нового минивэна Lixiang

На улицах Москвы замечен китайский электроминивэн Lixiang Mega. Фотографии модели опубликовал сайт Platesmania.com, передает портал Wroom.ru.

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Есть предположение, что это первый экземпляр футуристичной модели, который зарегистрирован на территории РФ. Продавать электроминивэн в КНР начали в марте текущего года. После этого дилеры начали предлагать новинку в России под заказ. Ее стоимость стартует от 12 миллионов рублей.

Минивэн отличается от других электрических версий тем, что он сделан по мотивам китайских скоростных поездов. В салоне машины — три ряда сидений и семь мест.

Машина получила два электромотора, которые в общей сложности могут развивать 544 л. с. мощности. Так, минивэн может разогнаться до сотни за 5,5 секунды. Тяговая батарея емкостью 103 кВтч позволяет проехать на одной зарядке до 575 км (по стандарту WLTC).

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