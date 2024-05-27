Первые клиенты получили автомобили Forthing T5 Evo российской сборки

Первая партия кроссоверов Forthing T5 Evo российской сборки не только успела добраться до дилерских центров, но и нашла своих покупателей.

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Специальные условия покупки формируют стоимость кроссовера Forthing T5 EVO от 2 480 000 рублей.

Кроссовер Forthing T5 EVO построен на модульной архитектуре EMA. Над его яркой внешностью работал бывший дизайнер Volvo и Mercedes-Benz Ханс-Хеннинг Кнопфель. В движение T5 EVO приводит мощный и надёжный двигатель Mitsubishi на 197 л.с. В паре с ним сочетается 7-ступенчатый «робот» от мирового производителя Magna. Точные размеры Forthing T5 EVO составляют 4565 х 1860 х 1690 мм при колёсной базе 2715 мм.

Ixen Motors Rus продолжает расширение дилерской сети

На данный момент дилерская сеть Ixen Motors Rus насчитывает 38 автосалонов в 33 городах нашей страны.

До конца года официальный дистрибьютор марки Forthing в России планирует значительно увеличить количество автосалонов бренда. Этому способствует наращивание производственной мощности автомобилей бренда на российском заводе, а также повышение покупательского спроса из-за выгодных программ покупки.