Автомобили Belgee могут появиться на маркетплейсах следом за Lada

Такую возможность допустил глава завода «Белджи» Геннадий Свидерский в разговоре с изданием «Sputnik Беларусь». По его словам, пока в компании «не думали об этом, но если у АвтоВАЗа получится, мы за ними пойдем». У АвтоВАЗа уже получилось: на прошлой неделе стало известно, что автомобили Lada появились на Wildberries. Правда, пока их можно купить только в одном регионе — в Волгоградской области. Но в будущем территория онлайн-продаж охватит всю Россию.

Марка Belgee пока представлена на российском рынке единственной моделью — кроссовером X50, он же дорестайлинговый Geely Coolray белорусской сборки. Актуальные на конец мая цены лежат в диапазоне от 2 290 990 до 2 500 900 рублей, однако на X50 распространяются скидки в размере 135−185 тысяч рублей. На выбор предложены три комплектации, и вне зависимости от уровня оснащения в движение кроссовер приводит 150-сильный 1,5-литровый турбомотор, который работает в связке с семидиапазонным «роботом». Привод у Belgee X50 только передний, как и у Geely Coolray. К слову, обе упомянутые модели, судя по сайту Geely, до сих пор продаются параллельно.

Что же касается продаж автомобилей на маркетплейсах, то эта тенденция последние полгода набирает обороты. Например, на Wildberries, помимо Lada, уже продают автомобили Chery, Omoda и Jaecoo. В то же время на Мегамаркете можно приобрести машины Haval, Hongqi, Zeekr и, например, Land Rover. А в прошлом году продажи машин онлайн запустил Ozon — там представлены «Москвичи», включая лифтбек «Москвич 6».

В начале этого месяца стало известно, что у россиян появилась новая возможность заказывать иномарки из-за границы — поставки осуществляются через CDEK.Shopping. На онлайн-витрине представлены более 180 моделей BMW, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Kia и еще полтора десятка брендов. Компания также предлагает выкуп автомобилей из Европы, Южной Кореи и Китая под индивидуальные запросы.