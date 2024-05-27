В России появился «новый» производитель запчастей для автомобилей Lada

В Самаре прошла конференция для руководителей и владельцев автосервисов «Саммит СТО Поволжья 2024». В рамках этого мероприятия научно-производственный комплекс продемонстрировал новые модели выпускаемых автокомпонентов и узлов.

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Как стало известно редакции Quto, в серийное производство в последние месяцы были запущены комплекты сцепления для различных моделей автомобилей марки Lada, а также стартеры и радиаторы. Кроме того, компания делает комплектующие для автомобильных стартеров.

Кроме того, представитель компании отметил перспективы производства других видов продукции, в том числе — моторедукторов, электроники и датчиков. Отметим, что «Автоприбор» больше известен как производитель приборов, щёток стеклоочистителя и систем стеклоочистки.

Кстати, в прошлом году концерн Valeo продал бизнес по производству трансмиссионных систем — это направление досталось именно российскому «Автоприбору». Немного позднее под контроль отечественной фирмы также перешло и направление «Тепловые системы».

Между тем, доля контрафактных автокомпонентов на российском рынке выросла 28% — этот показатель является рекордным за последние годы. При этом, по словам главы по маркетингу и коммуникациям НПК «Автоприбор» Татьяны Колосуниной, чаще всего фальшивки встречаются в массовых и бюджетных категориях.