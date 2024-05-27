Вице-премьер Мантуров раскрыл, какое отношение имеет новая Volga к ГАЗу

Компания «Производство легковых автомобилей», которая представила на выставке в Нижнем Новгороде два кроссовера и седан под возрожденным брендом Volga, будет выпускать их на мощностях, арендованных у Горьковского автозавода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дениса Мантурова.

© РИА Новости

«Новый автомобиль «Волга» будет выпускаться на мощностях Нижегородского автомобильного кластера. Проект реализует АО «Производство легковых автомобилей» — это независимое юрлицо, арендовавшее мощности ГАЗ», — приводит агентство слова Мантурова.

Вице-премьер уточнил, что стоимость автомобилей из новой линейки будет названа после старта производства.

Кроссоверы Volga K30 и K40, а также седан Volga C40 были представлены на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Автомобили, в которых легко опознать продукцию китайского бренда Changan, получили оригинальное оформление передней части. О сроках выхода на рынок и ориентировочных ценах Volga подробно писала «Газета.Ru».