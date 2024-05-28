Рассекречена цена нового BMW M4 CS

Автопром увидел нового фаворита в линейке 4-Series от BMW — эксклюзивную модель BMW M4 CS. Издание SPEEDME.RU первым сообщает о цене этой впечатляющей модификации, ставшей самой дорогой в своём классе с ценником в 20 миллионов рублей. Для сравнения: обычная модель серии, BMW 420i с мощностью в 184 лошадиные силы, обойдется в 60 тысяч евро (примерно 5,83 млн рублей).

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До появления M4 CS вершиной была версия BMW M4 Competition xDrive с 530 лошадиными силами, которая стоила 153 тысячи евро (около 15 млн рублей). Теперь её превзошла M4 CS с мощностью в 550 лошадиных сил. Цена на BMW M4 CS начинается от 209 813 евро (20,4 млн рублей), к которой добавляются 1 250 евро (121 тыс. рублей) за подготовку к эксплуатации в Евросоюзе, что в сумме составляет 211 063 евро (20,5 млн рублей). Это на 57 тысяч евро (5,5 млн рублей) дороже, чем M4 Competition xDrive — стоимость эквивалентная одному BMW 420i.Так, за цену одного BMW M4 CS можно было бы купить почти 3,5 таких автомобиля.

BMW M4 CS — это не только выдающееся дорогостоящее авто, но и вершина автомобильного инженерного искусства. Он оборудован самым мощным в серии 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем с мощностью 550 лошадиных сил и крутящим моментом 650 Нм, разгоняясь до 100 км/ч всего за 3,4 секунды. Кроме того, в автомобиле используются крыша, капот и зеркала из углеродного волокна, что снижает его вес и добавляет визуальной агрессивности. Сочетание передовых технологий и роскоши в BMW M4 CS предлагает исключительные ощущения за рулём.