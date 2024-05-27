20-летний BMW M3 ушел с молотка за 10 миллионов рублей

Голубой BMW M3 2004 года продали по цене двух новых Exeed RX. На онлайн-аукционе Bring a Trailer нового хозяина нашел M3 (E46) в редчайшей версии. Это купе — одно из всего 19 себе подобных, построенных для североамериканского рынка. Кузов выкрашен в голубой оттенок Laguna Seca Blue и сочетается с салонной кожей Nappa цвета корицы, а дополняют экстерьер 18-дюймовые колесные диски Style 67 со сдвоенными спицами. За редкий экземпляр покупатель заплатил 112 тысяч долларов, или чуть больше 10 миллионов в пересчете на рубли.

© Motor.ru

У купе был всего один владелец, пока в 2024 году его не приобрел дилер, выставивший его на торги. В списке оборудования 20-летнего M3 — ксеноновые фары, пакет «теплых» опций с подогревом сидений, климатическая установка и аудиосистема Harman Kardon с CD-проигрывателем.

В движение автомобиль приводит 3,2-литровая рядная «шестерка» заводской мощностью 333 лошадиные силы (355 Нм крутящего момента). Тяга передается на задние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач и самоблокирующийся дифференциал. На одометре — 29 тысяч миль, или примерно 46,7 тысячи километров.

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

При подготовке к продаже M3 заменили некоторые детали, включая клапан масляного насоса и сальники шестерни дифференциала. Также пришлось обновить обивку потолка и еще несколько элементов внутренней отделки, а шины сменить на новые Michelin Pilot Sport 4S размерностью 225/45 спереди и 255/40 сзади.

Неизвестно, сколько выложил за автомобиль продавец, но вероятно, что манипуляции окупились. При первоначальной продаже в 2004 году цена такого M3 была вдвое меньше вырученной на аукционе суммы — 51 420 долларов.

В начале года в Германии выставили на продажу возрожденный BMW 3.0 CSL, отсылающий к оригиналу из 1970-х. За один из 50 автомобилей с пробегом всего 25 километров продавец запросил 249 000 евро — около 25 миллионов рублей по сегодняшнему курсу.