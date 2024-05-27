Тарга BMW Skytop на базе M8 может стать серийной моделью

Концептуальную таргу BMW Skytop хотят превратить в лимитированную модель. По слухам, её тираж составит 20—25 экземпляров (по другим данным — 50), а цена приблизится к 500 тысячам долларов. Ожидается, что в основу товарной машины ляжет M8 Competition Convertible, а значит, она получит битурбодвигатель V8 4.4, восьмидиапазонный автомат и полный привод. Впрочем, окончательное решение ещё не принято, и Skytop вполне может разделить судьбу с другим концептом — Touring Coupe.

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Слухи о возможном запуске в серию роскошной тарги BMW Skytop лишний раз подтверждают, что история циклична. Ведь то же самое говорили о прошлогоднем концепте BMW Touring Coupe, который, как и Skytop, отпраздновал премьеру на конкурсе элегантности Villa d’Este. Публика встретила машину с восторгом. Ей обещали тираж в полсотни экземпляров и цену около 250 тысяч долларов. Однако получить зеленый свет от руководства всё же не удалось.

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Теперь пришел черед Skytop, который, согласно новой порции слухов, может стать лимитированной моделью стоимостью под полмиллиона долларов. Тираж тарги будет меньше, чем у BMW 3.0 CSL — 20 либо 25 экземпляров. Ну а в основу, скорее всего, ляжет кабриолет M8 Competition Convertible. В таком случае у двухдверки будет двигатель V8 4.4 мощностью 625 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента, совмещенный с восьмидиапазонным автоматом M Steptronic и полным приводом xDrive.

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Пока же Skytop — это просто концепт-кар. И помимо типа кузова его отличают самые тонкие в отрасли светодиодные фары. Цветовая схема оформления подобрана таким образом, чтобы экстерьер плавно перетекал в интерьер, а вдоль швов обивки салона сделана декоративная перфорация — так называемый панчинг, как на брогах. Словно отлитая из металла, тарга выглядит прямой противоположностью Mercedes-AMG PureSpeed. Но по эксклюзивности могла бы составить ему неплохую конкуренцию.