Chery зарегистрировала в России более 10 новых автомобильных марок

Китайский автопроизводитель Chery запатентовал в России более десяти новых торговых марок по классу автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на базу данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

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В частности, за прошедшие несколько дней Chery закрепила за собой права на названия Fatena, Skala, Maxeed, Onives, Innova, Fatena, Jaceer и Jaegoo. О планах по использованию закрепленных за Chery новых брендов не сообщается.

На российском рынке Chery предлагает автомобили под брендами Chery, Exeed и Omoda. В ноябре 2023 года Chery объявило о намерении создать в России суббренд Chery NEV для гибридов и электромобилей. Впоследствии он был переименован в Chery Tiggo. Принадлежащий Chery бренд Exeed также объявил о намерении продавать в России автомобили под суббрендом Exlantix.