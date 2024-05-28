Завод Tesla обвинили в выбросе токсичных веществ

Завод Tesla во Фримонте, Калифорния, оказался в центре скандала. Местные органы по контролю качества воздуха обвиняют компанию в том, что она годами незаконно сбрасывает вредные вещества, угрожая здоровью жителей.

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По данным Bay Area Air Quality Management District, с 2019 года Tesla допустила 112 незаконных выбросов токсинов, каждый из которых содержал до 340 кг вредных веществ. Эти выбросы могут вызывать проблемы с дыханием, а также риск развития рака и повреждение нервной системы.

Окружной совет по контролю качества воздуха оштрафовал Tesla на 750 000 долларов в 2021 году за 33 нарушения с 2015 года. Однако, по мнению экологов, эти штрафы незначительны для компании с миллиардными прибылями.

Между тем, местная экологическая группа подала иск против Tesla, обвиняя компанию в нарушении федерального закона о чистом воздухе более 160 раз с 2021 года. Группа требует судебного запрета на дальнейшие нарушения и штрафов до 121 000 долларов в день за каждое нарушение.