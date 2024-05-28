Новый Hyundai Palisade засветился на фото с почти не прикрытой оптикой

У крупного корейского кроссовера будет еще более внушительный облик. Кроме того, модели прочат гибридную версию. Не исключено, что преобразившийся SUV представят уже в этом году.

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Трехрядный кроссовер Hyundai Palisade длиной почти пять метров дебютировал в 2018-м, рестайлинг провели в 2022-м. В родной для марки Корее минувший год SUV закончил в «минусе»: согласно статистике компании, там реализовали 41 093 шт. (-17%).

Зато в США модель в 2023-м установила рекорд продаж – выбор на Palisade остановили 89 509 клиентов (+8%). И вот на подходе кросс второго поколения. Замаскированные прототипы уже начали ловить на корейских дорогах, а свежее видео выложил местный YouTube-канал Shorts Car. Причем на этих кадрах кроссовер запечатлен с серийным кузовом и почти не прикрытой оптикой.

© Колеса.ру

Судя по всему, у модели будет более «внедорожный» имидж. К слову, аналогичным образом марка поступила с новым Santa Fe. Среди особенностей дизайна экстерьера следующего Palisade – вертикальные прямоугольные блоки фар с выстроившимися столбиками диодными ходовыми огнями (они могут устраивать «световое шоу» прямо на ходу), вертикальные же задние фонари, рельефные крылья и полноценные рейлинги на крыше.

Интерьер еще засекречен. Вполне возможно, что следом за другими моделями Hyundai кроссовер перейдет на единое изогнутое табло, тогда как у нынешнего Palisade приборка утоплена. Ну и, скорее всего, SUV сохранит трехрядную конфигурацию.

Зарубежные СМИ прочат новому Hyundai Palisade гибридную установку, но и «традиционные» версии тоже, вероятно, останутся. Впрочем, подробностей о технике пока нет. В гамму актуального кроссовера в зависимости от рынка входят бензиновые атмосферники V6 3.5 MPI и V6 3.8 GDI, а также турбодизель 2.2. Привод передний или полный.

Мировую премьеру Hyundai Palisade второго поколения может справить до конца текущего года.